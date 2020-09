“No nos pueden ver la cara de huevones”: Juan Cristóbal Guarello se tiró sin filtro contra Colo-Colo

Juan Cristóbal Guarello estalló tras las excusas entregadas por Harold Mayne-Nicholls y Marcelo Espina por el escándalo de Colo-Colo vs Antofagasta.

Nadie del ambiente futbolístico ha quedado ajeno a lo ocurrido entre Colo-Colo y Deportes Antofagasta el sábado recién pasado, en un escándalo sin precedentes en el fútbol chileno que sigue y probablemente seguirá por largo tiempo siendo tema.

Y ahora nuevamente Juan Cristóbal Guarello entregó su opinión al respecto. En esta ocasión, el vicepresidente y el director deportivo de los albos dieron distintas declaraciones excusándose de responsabilidad en la polémica suspensión del partido ante Antofagasta, lo que desató la ira del periodista deportivo.

“Que no mientan. Colo Colo sí pidió la suspensión del partido. El equipo no estaba vestido, estaba en camarines esperando que les dijeran que se fueran para la casa. Los arqueros calientan en la cancha, y justo esta vez no estaban. No nos pueden ver la cara de huevones”, disparó Guarello sin pelos en la lengua en Radio ADN.

El periodista de “Los Tenores de ADN” también tuvo dardos para Harold Mayne-Nicholls, ya que el vicepresidente de Blanco y Negro entregó declaraciones que desataron el enojo total de Guarello.

“Este es el disparo en el pie más grande en su carrera, y ¿saben por qué? Porque se acaba de prestar para un tongo. Él está mintiendo sostenidamente, dando informaciones erradas, falsas, maliciosas y confusas, para tratar de explicar un gran montaje”, apuntó.

Finalmente, barrió el piso con Marcelo Espina: “Le preguntan cuál es su autocrítica y dice que no tiene ninguna. ¡Pero, por favor! Se hace el desentendido. ¿Colo Colo le está pagando por eso?”