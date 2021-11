“No me lo esperaba”: Brayan Cortés se sorprendió con citación a La Roja

El arquero de Colo Colo, Brayan Cortés, dejó ver su alegría por volver a ser citado a la selección chilena, pero reconoció que no estaba en sus planes.

Gran sorpresa generó recientemente la nómina de Martín Lasarte para enfrentar una nueva jornada de Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Y es que La Roja tendrá una dura misión para enfrentar a Paraguay y Ecuador, en dos partidos donde debe buscar sí o sí la victoria. Y en la nómina apareció Brayan Cortés.

La triple fecha pasada dejó en una favorable posición al “Equipo de Todos” tras derrotar a los Guaraníes y a Venezuela. Instancia donde consiguió saltar de la zona baja de la tabla a quedar a solo tres puntos de la zona de clasificación, pero ahora tendrá que mantener el nivel para ir a la próxima cita mundialista.

Y fue justamente el portero de Colo Colo la gran sorpresa de “Machete” en la convocatoria. Cortés no había sido considerado en el proceso más allá de los microciclos, pero su gran rendimiento en el Campeonato Nacional terminó convenciendo al técnico uruguayo.

Por eso, tras el regreso del Cacique a los entrenamientos, el portero sacó la voz con respecto a su nominación. Instancia donde dejó ver su felicidad al respecto, pero también dejó en claro que no estaba esperando la noticia.

"Feliz, me tomó de sorpresa. No me lo esperaba. Como lo dije en su momento, estaba enfocado 100 por ciento en Colo Colo", comenzó explicando el portero iquiqueño según consignó RedGol.

Es más, fue el propio Cortés quien destacó que estaba más enfocado en pelear el título que de su regreso a Chile. "Si llegaba un llamado, bienvenido. Es gracias al esfuerzo y dedicación que he tenido este año. Es una recompensa entre comillas, pero da felicidad y es un orgullo poder representar al país".

Para finalizar, el “Indio” se refirió al retorno del plantel tras la cuarentena. "Estamos super felices de volver a entrenar, cumpliendo todos los protocolos. Estamos full concentrados, mentalízanos en el partido que se nos viene. Estamos con toda la motivación".