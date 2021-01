El medio partidista de los azules sufrió con el gol que se perdió Jimmy Martínez.

Ya van 20 años que la U no pueden ganar en el Estadio Monumental y así lo lamentaron en la Magia Azul:

"No lo puedo creer todavía, como va a tener miedo de pegarle al arco. Era la única opción que tenía... Además sorprendió al propio Henríquez, que jamás espero que le devolvieran ese balón y por eso le pegó pifiado", fue uno de los comentarios.

Acerca de la larga racha en contra que sufren los universitarios, sentenciaron: "Es para un análisis más profundo, porque Colo Colo ha pasado por todas las etapas y la más profunda crisis era esta. Si hoy la 'U' lo golpeaba profundamente, lo dejaba knockout y lo desaprovechó. Siguen pasando los años, la historia y es el mismo cuento".

"Nunca había visto un Colo Colo tan malo como el de hoy, nunca había visto un clásico tan tranquilo como el de hoy, nunca vi en riesgo por lo menos el empate, me ratifica que la 'U' no sabe ganar los partidos, lo demostró en la jugada de Jimmy Martínez, que no se atrevió a perderse la oportunidad realmente increíble, es el peor Colo Colo de los 20 años en que no hemos ganado en el Monumental", reclamaron.