¡No les bastó con la U! Everton busca quitarle un jugador a Colo Colo

El mercado de fichajes sigue estando al rojo vivo, ya que los clubes buscan reforzarse de la mejor forma posible para esta temporada. En ese sentido, uno de los clubes que aún no participa de él es Colo Colo, esto debido a la falta de un director técnico. Esto es bastante complicado ya que comienzan a quedarse atrás comparado con otros equipos e incluso podrían comenzar a perder sus propios jugadores.

En un lado completamente opuesto se encuentra Universidad de Chile, quienes han estado bastante activos en el mercado de fichajes. Los azules comenzaron con Gustavo Álvarez como su nuevo director técnico, para luego sumar a sus filas a Marcelo Díaz, Maximiliano Guerrero y muy recientemente a Gabriel Castellón. Pero a pesar de todo esto, al parecer perdieron a uno de sus más esperados refuerzos.

Este es el caso de Rodrigo Holgado, uno de los goleadores de la temporada pasada, quien es seguido hace bastante tiempo por Universidad de Chile, pero las últimas informaciones apuntan a que casi al final de la negociación, Everton les habría ganado el quien vive en la puja final, gracias a una enorme oferta por parte de Grupo Pachuca por el ex jugador de Coquimbo Unido.

Pero el equipo de la quinta región no se detiene ahí, ya que ahora irían a la carga por un jugador de Colo Colo. Este sería el caso de Cristián Zavala, quien acaba de volver a los albos tras su préstamos a Curicó Unido, donde ahora el cuadro ruletero realizará una oferta formal para negociar un nuevo préstamo del jugador.

Según mayor información, Everton buscará una eventual cesión con una futura opción de compra del jugador de Colo Colo, donde además no se incluirá ningún jugador oro y cielo como parte del pago, ya que es una negociación aparte. Por lo que los albos no sólo no están sumando jugadores, sino que además podrían perder parte de su plantilla.