No hay operación salvataje: Los polémicos cobros que han perjudicado a Colo-Colo

Un hincha recopiló todos los cobros arbitrales en contra del Cacique.

Los albos viven el peor momento de su historia, podrían jugar un partido de definición por no descender, el pésimo juego tiene al equipo más ganador de Chile pendiendo de un hilo.

A propósito del penal no cobrado a Falcón ante Cobresal, un hincha recopiló todas las jugadas que perjudicaron al cuadro popular durante el presente torneo.

Algunos penales claros a favor del equipo de Quinteros que no se cobraron y algunas determinaciones de los árbitros que no se pueden explicar.

En el hilo de twitter se pueden ver muchas jugadas que parecieron penal, pero que no fueron cobradas con la pena máxima del fútbol.

En la fecha 11 habría una mano en el área, bastante similar a la que Aquino no quiso cobrar en el partido vs Uruguay en eliminatorias. De todas formas si quisieran favorecer al colo, porque no lo cobraron? pic.twitter.com/MJqHDpgzXP