No hay caso: Mauricio Isla se quiere ir de Universidad Católica

Según información de Redgol en La Clave, entregada por el reportero Edson Figueroa, el Huaso sigue con la idea de dejar el club cruzado, ya que no está cómodo con su situación en San Carlos de Apoquindo.

"Me ratificaron esto que hablamos hace unas semanas, pero me decían que el Huaso Isla no está para nada cómodo en la UC. Para nada cómodo. Que la situación que se generó por esta conversación y eliminación de la Copa Sudamericana le generó un desgaste, por una parte con jugadores y por otra con el cuerpo técnico", comenzó explicando.

En ese sentido, según su información, el lateral: "no está cómodo. Me insisten en que el jugador está buscando la salida. Su entorno está viendo alternativas de dónde ir".

"Puede buscar una salida alternativa, un jugador que no es barato no está cómodo y no está rindiendo, puede ser una solución", detalló.