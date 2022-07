No hay caso: Hinchas de la U hacen pebre a Ronnie Fernández

El delantero tiene "chatos" a los fanáticos del Bulla. Ñublense le ganó con autoridad a la U en un partido disputado en Valparaíso, el equipo de López tuvo una pobre presentación ante los Diablos Rojos, el blanco de las críticas fue Ronnie Fernández, en redes sociales no le perdonaron nada al futbolista que portó la jineta de capitán.

Cabe recordar que el último gol de Fernández fue el pasado 7 de mayo de 2022 en la victoria de la Universidad de Chile por 2-0 ante La Serena.

Van 5 partidos y López aún no se da cuenta que Ronnie Fernández no está para ser titular. No voy a criticar su 4-4-2, es lo que quiere proponer y hoy se vieron mejoras, pero arriba es Junior + Assadi / Vargas.