No fue un DT: Conoce al gamer chileno que descubrió a Ben Brereton

Álvaro Pérez, profesor de inglés de 24 años y creador de la campaña #BreretonALaRoja tuvo la suerte de conocer en persona a Ben Brereton.

“Mark Hitchen, un inglés que es el researcher o scout del Blackburn Rovers en el juego, vio una entrevista de Ben de 2018 en la que contaba que su mamá era chilena y optó por ingresar ese dato clave al registro de datos del juego. Y eso fue lo que justo vi esa noche”, explicó Pérez en entrevista con LUN.

El fanático que se adelantó a cualquier entrenador profesional de fútbol habló del encuentro que sostuvo con “Big Ben”, en medio del viaje por la Quinta Región del nuevo atacante del Villareal que forma parte de las grabaciones de su serie “Breretour”.

“Mi primer contacto con Ben fue arriba de la van de producción y que fue verdaderamente emotivo para mí, significó mucho porque siento que ha sido una linda historia que se generó a partir de un hecho fortuito y que cambió la vida de un buen tipo. Nos saludamos. Me decía ‘gracias por tanto’, ‘gracias por todo’ y bueno, los detalles después se verán, pero el tema fue que conocí a una persona empática, humilde y con una increíble disposición. Además, siempre anda risueño, proyecta una buena onda permanente”, contó quien es conocido como @ChileanToon en Twitter.

Álvaro Pérez contó que Ben sabía de la historia: “Claro, lo tenía súper claro. Le mostré los mensajes de Instagram cuando surgió y hasta como que se excusaba porque no los había visto. Dijo que le llegaban muchísimos y que no había sido capaz de verlos. Súper humilde. Y nada, yo le dije que para mí había sido un honor y que lo admiraba”.

“Y la verdad es que yo iba calladito en la van cuando en un momento la mamá de Ben le dijo que yo era el chico del juego y ahí lo pude saludar. Ella también fue súper cariñosa y contenta por todo lo que estaba viviendo su hijo. Y Ben para qué decir, se pasó de buena onda. No te miento que estuvo como tres horas firmando autógrafos, sacándose fotos, una disposición increíble y siempre con una sonrisa”, complementó el profesor.

Dreams come, eventually, true. Thanks to Blackstar for making this opportunity a reality. Thanks to @ManuelDTP and @benbreo for such a great time. Thanks to my dearest friends that have supported me all the way ever since the start. Los presagios de algo mejor se cumplen. ♥️ pic.twitter.com/ExQ1PhLgkK