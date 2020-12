No fallan: Hinchas de Colo-Colo le dan con todo a Gabriel Suazo

El volante fue criticado duramente por los colocolinos durante el duelo ante la UC.

Universidad Católica y Colo Colo empataron 0-0 en el Estadio San Carlos de Apoquindo, en un empate que le sirve de poco a los "albos", ya que no les alcanzó para salir del último lugar.

Los dirigidos por Gustavo Quinters salvaron un punto en un sufrido final y tuvo a la UC volcada sobre su arco y una gran tapada de Brayan Cortés en los descuentos, aunque Matías Dituro hizo lo propio minutos antes.

El volante formado en Macul se perderá el duelo ante U. la Calera del próximo sábado.

Los hinchas del cuadro popular se fueron con todo en contra de Suazo:

No existe en el fútbol profesional un jugador más malo que Gabriel Suazo, ninguno. Y el otro día el wn echaba la chorea, patuo.

Gabriel suazo por que fue futbolista? Es zurdo y le pega mal no quita, entrega mal, me niego a creer que no hayan Futbolistas mejores, #RetiratePorFavor #ColoColo