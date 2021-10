"No está capacitado": Hinchas de la U piden la salida del "Huevo" Valencia

"No está capacitado", fue una de las frases de los fanáticos azules tras sacar 1 punto de 9 posibles, el técnico de Universidad de Chile, lamentó el empate 2-2 con Antofagasta, sobre todo por las lesiones que sufrieron cinco jugadores: Marcelo Cañete, Junior Fernandes, Franco Lobos, Yonathan Andía y Nahuel Luján.

"Ante todo está la salud de los jugadores y los muchachos. Nos tocó vivir una situación extraña, la lesión antes de empezar el partido y dentro del mismo lo que pudieron ver. Es una sensación de mucha tristeza", declaró ante los medios en rueda de prensa.

"En el segundo tiempo nos faltó sostener la ventaja, Antofagasta iba a asumir riesgos y no tuvimos capacidad de aprovechar los espacios que iban a dejar ellos. Empatamos un partido que teníamos otras expectativas", explicó.

"Lamentamos lo que ha pasado, por la salud de los muchachos. Todos son importantes y va generando una sensación extraña", reiteró.

Por último, habló en específico de la lesión de Luján, la más grave de todas.

"Lo de Nahuel se vio muy feo, tanto a nivel de rodilla y tobillo, un dolor importante. Yonathan terminó con un esguince en uno de sus tobillos. El resto de las lesiones fueron musculares. Siento que sufrimos muchísimo con eso, no nos había pasado en este proceso y hay un grado de preocupación por cada uno de ellos", concluyó.

MIRA ACÁ LAS REACCIONES:

Huevo Valencia Qliao !!! Está viendo que se pierde y se pierde pelota y no hace nada. Ahora va a decir que regalo el segundo tiempo. Si no sabe o no puede dirigir un partido que de un paso al costado! Está dando señales de que no prepara los partidos ni sabe leerlos en cancha.