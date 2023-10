La derrota de la Universidad Católica frente a Colo Colo tenía todavía molesto a Juan Tagle este lunes en la Go Latam Summit, un evento de marketing deportivo que los cruzados organizaron en dos jornadas junto a varios exponentes del fútbol en el mundo.

"Es una mañana triste", dijo el presidente de los estudiantiles al comenzar con su discurso en el evento, en clara alusión a la injusticia que admitió vivieron en el estadio Monumental. Luego vino una entrevista con la radio Futuro y un nuevo encontrón de Juan Tagle con Claudio Borghi.

“Mi pregunta tiene que ver con la historia, llevo años viviendo en Chile y siempre he visto una Católica con prestigio, de una forma, un estilo. Lo dijo Nico (Núñez) antes del partido, hay que ganar. ¿Ese ganar de cualquier forma no afea esta tradición del equipo cruzado por el buen fútbol?”, le consultó Claudio Borghi a Juan Tagle.

“No entendí la pregunta, Claudio. La verdad que no le encuentro coherencia alguna a la pregunta. Que usted me diga que vamos a ganar de cualquier modo, no sé de dónde concluye eso. No entiendo que usted me diga que Católica quiere ganar de cualquier forma y no respetando nuestra historia, no lo comparto. Su pregunta me parece insolente”, fue la respuesta del presidente cruzado.

"No, Juan. Entiendo que esté enojado, pero no nos peleemos. Lo dijo su entrenador antes del partido”, replicó el Bichi y Tagle respondió: “hay partidos que a veces hay que ganar con lo justo. Católica está jugando con lo justo, estamos en un momento difícil. Catalogar esa frase de Nicolás Núñez como que está en contra de la historia de Católica es estirar el elástico de una manera incisiva, así lo entendí yo”.

El último round entre Claudio Borghi y Juan Tagle fue hace un mes

Tras el 2-1 de la UC sobre Ñublense el pasado 26 de agosto, Claudio Borghi afirmó durante la transmisión que Fernando Zampedri había querido cabecear al arco y no dar el pase a Jorge Ortíz, como terminó por ocurrir en el primer gol en el profesionalismo del juvenil cruzado.

El presidente tuiteó: “me cuentan que en la transmisión oficial dijeron que Fernando quiso cabecear al arco...”, con algo de ironía, la misma que utilizó Claudio Borghi para responder en Todos Somos Técnicos:

“¡Cómo el presidente de la UC está pendiente de eso, podría preocuparse de otras cosas. Me pidieron encarecidamente que no respondiera, pero yo sé que (Tagle) juega fútbol, en el country (club)”, cerró en aquella oportunidad.