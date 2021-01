El estratega cafetalero se refirió a su supuesta llegada a la selección nacional de su país.

La teleserie de fin de año todavía no termina, Reinaldo Rueda sigue siendo DT de la Roja de forma oficial, el ex Flamengo aún no es presentado en Colombia.

"Muchos amigos me han llamado a felicitarme, pero debo decir que no es cierto que sea el técnico de la selección”, subrayó Rueda.

Agregó que “la federación colombiana aún no confirma nada y no sé porque algunos periodistas se prestan para decir que ya soy el entrenador”.

Cabe recordar que las negociaciones ya habían comenzado hace unas semanas y que el 31 de diciembre era el plazo final para que Rueda decidiera su futuro.

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, había señalado en las horas previas que faltaban algunos detalles para concretar la salida del técnico.