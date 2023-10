No es broma: Rafael Olarra defiende a Maxi Falcón

Rafael Olarra le prestó ropa al defensor de Colo Colo. el ahora comentarista deportivo de ESPN, recordó la época dorada del fútbol chileno en donde los garabatos estaban a la orden del día.

Fue entonces cuando, en compañía del ex portero Nicolás Peric, revelaron que ese tipo de situaciones pasan mucho en el fútbol.

“En los 90, cuando me tocó debutar en la U, veía jugadores de la talla de los capitanes, para no dar nombres. Lo que le decían a los árbitros, yo decía ´no puede ser’. Él árbitro respondía”, explicó Olarra.

Durante el partido entre albos y loínos, Peluca se acercó al juez Wladimir Muñoz y lo insultó: “Concha de tu madre, hijo de puta”.

Idea mía o le dijo que había cometido un pequeño error en el cobro pic.twitter.com/2gjvCW01ld — Cristián Caamaño (@cristiancaamano) October 4, 2023

Johnny Herrera en contra de Falcón

La polémica arbitral provocó el enojo de Johnny Herrera, ex portero de Universidad de Chile y actual comentarista deportivo. En el programa “Todos Somos Técnicos” de TNT Sports dijo que: “Que te griten en la cara, me parece absolutamente inadecuado. En realidad, me dio pena el línea. No sé si es falta de personalidad, pero Cabero estaba de espaldas y el guardalíneas tiene que decirle e informarle la situación”.

“Ver este tipo de acciones y ver la falta de personalidad de los árbitros, razón le encuentro a la gente de la Católica el otro día. Una falta de personalidad que da vergüenza ajena, los equipos que enfrentan a Colo Colo saben que tendrán un jugador afuera o un penal en contra. Si un jugador rival de Colo Colo hace lo mismo, se va cagando para afuera”, cerró.