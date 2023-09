No es broma: Luka Tudor se comparó con Esteban Paredes

Luka Tudor tuvo un pobre paso por Colo Colo en la década de los años 90, el ex delantero durante su participación en el programa Sabor a Gol, de TNT Sports, no tuvo verguenza en compararse con Esteban Paredes y afirmar que tiene mejor promedio de gol que el Tanque.

“Esteban Paredes hacía un gol cada 144 minutos, yo hacía un gol cada 121 minutos”, afirma el ex comentarista de Radio ADN y ESPN, aunque aclara que “no me puedo comparar por partidos, porque jugué menos, me retiré a los 28″.

Tudor reconoce que fue en su paso por Colo Colo, en 1997, donde tomó la decisión de terminar su carrera como futbolista, además de sufrir muchas críticas de los hinchas del cuadro popular.

“En Colo-Colo fui un desastre, me lesionaba en los entrenamientos, no jugué casi nada. Entiendo las puteadas. Los primeros seis meses no fueron tan malos pero después empecé a lesionarme mucho. Después de eso decidí retirarme“, aseveró.

Luego de salir de mala forma de la UC, Tudor llega al Cacique en 1997, el goleador fue presentado en la Noche Alba con bombos y platillos, pero sólo pudo disputar 19 partidos, sin convertir goles.

Sobre la lesión que lo obligó a colgar los botínes, Luka Tudor reveló que: “Al tiempo me fui a Estados Unidos a hacerme exámenes para ver la razón detrás de mis problemas. Allá me dijeron que la gente que me había estado tratando no era la idónea, que prácticamente eran mecánicos de autos. Volví y dejé la cagada en la Católica, tenían a un kinesiólogo que no tenía título, un doctor que era ahí no más, etc. Pero me traje al mejor kinesiólogo de la historia de Chile, Fernando Zamorano, que estuvo con La Roja de Bielsa, con el Pelado Acosta, entre otros. Hoy está en la U, así que los salvé a los huevones”,