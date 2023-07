Damián Pizarro sigue siendo noticia tras la eliminación de Colo Colo en Copa Libertadores ante Deportivo Pereira. Esteban Abarzúa, reconocido periodista nacional dejó la escoba en las redes sociales. El canterano albo no puede anotar y las críticas siguen cayendo de parte de algunos hinchas del cuadro popular.

“La obsesión del medio con los no goles de Damián Pizarro es absurda. Acaba de termina una Copa Libertadores tremenda, creando él solo muchas ocasiones para su equipo. Solo Alexis Sánchez, entre los chilenos, ha jugado mejor la Libertadores con 18 años”, dijo el comunicador en su cuenta de Twitter.

Abarzúa defiende con todo a Damián Pizarro.

El comentario de Abarzúa no quedó indiferente y varios hinchas de todos los equipos que se sumaron al debate tuitero, donde incluso algunos apuntan a la campaña de Ángelo Henríquez con Universidad de Chile el 2012, cuando llegaron a semifinales y quedaron eliminados ante Boca.

Juvenal Olmos también defiende al canterano

El actual comentarista defiende a Damián Pizarro. “Por eso no es analizable lo del centrodelantero joven, porque es tiempo. Él está armándose todavía, cargarle con con eso ¡no!”

“A los que hay que cargarle la mano es a los tres que están en la banca y son extranjeros y que no se ganan esa camiseta”.

Fernando Vergara, ex goleador de Colo Colo, dialogó con AS Chile sobre Pizarro: “Me encanta como jugador, es distinto, como no tenemos en Chile. Es un jugador potente, capaz de con 18 años llevarse en velocidad a defensas complicados. Más todavía a profesionales que llevan años de carrera y con físicos como los colombianos. Es capaz de sacar ventaja en el tema potencia y en el aspecto físico. Técnicamente, también es súper dotado, tiene cosas importantes”, sostuvo el recordado delantero albo.