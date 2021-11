“No era”: Mauricio Pinilla dispara por polémica jugada del clásico universitario

El ex jugador de la U, Mauricio Pinilla, sacó ronchas en los hinchas azules tras dar su opinión al respecto de la jugada más polémica del clásico universitario.

La victoria de Universidad Católica ante Universidad de Chile por 1-0 en San Carlos de Apoquindo estuvo marcada por una polémica en particular. Por esa misma razón, Mauricio Pinilla indignó a los hinchas azules al momento de tener que dar su opinión al respecto.

Y es que cuando recién se jugaba el primer minuto de partido, Sebastián Pérez le entró con todo en su área a Nahuel Luján. Esto tras un error de Germán Lanaro, y aunque muchos pidieron penal, el árbitro Julio Bascuñán desestimó el cobro y ni si quiera se acercó a revisar el VAR.

Inmediatamente después de la polémica, como de costumbre las redes sociales estallaron por el no cobro del réferi. Situación ante la cual el ex delantero del Romántico Viajero afirmó que la jugada no era suficiente para que se cobrara lanzamiento desde los doce pasos.

“No, no era penal muchachos. Si la toca el Zanahoria (Pérez) antes, ya lo comentamos en la transmisión”, disparó. Todo esto vino desde la cuenta de Instagram del otrora ariete universitario.

Obviamente las palabras del ex goleador del Genoa, Atalanta y la selección chilena no gustaron para nada en los fanáticos azules. Quienes incluso una vez terminado el partido en San Carlos seguían reclamando por el penal que no cobró Bascuñán.

Tras caer en la fecha 31 del Campeonato Nacional, la U continúa a tres puntos de los puestos de promoción. Sin embargo, las esperanzas de sellar su alza futbolística están puestas en el lunes 15 de noviembre, cuando se enfrenten a O’Higgins por la jornada 32.

Ahora, el equipo de Relojito Romero tendrá que luchar con todo para no caer en la zona de promoción del Campeonato Nacional. Y para eso tendrá que enfrentar a O’Higgins, Cobresal y Unión La Calera.