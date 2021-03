"No entiendo lo que dicen": las reacciones que dejó la presentación Miiko Albornoz en Colo-Colo

El defensa enfrentó a los medios de comunicación en conferencia de prensa.

Albornoz tuvo problemas con el idioma y muchas preguntas de los periodistas no fueron entendidas por el jugador chileno-sueco. Una traductora le ayudó y finalmente pudo responder con

Finalmente salió humo blanco y el ex seleccionado nacional se puso la camiseta del cuadro popular. Daniel Morón fue el encargado de presentar al flamante refuerzo del equipo popular.

"He venido a jugar por Colo-Colo, uno de los equipos más grandes de Sudamérica. Si me llama la selección será un gran honor como siempre", aseveró Albornoz.

Sobre su falta de fútbol, explicó que: "He entrenado mucho, estoy bien físicamente y estoy muy preparado para hacer lo mejor posible por Colo-Colo. Voy a mostrar lo mejor de mi".

Respecto a la idea de jugar en Chile, comentó que: "Siempre he dicho que me gustaría jugar alguna vez en Chile y cuando Colo-Colo me contactó y mostró un proyecto, me sentí de inmediato muy bien para venir y jugar".

@MiikoAlbornoz Bienvenido Miiko al mas grande el del 60% de los Chilenos, cuenta con nuestro apoyo. se te aprecia y respeta. — monchelo rosas (@monchelorosas) March 6, 2021

Bienvenido Miiko Albornoz a Colo Colo pic.twitter.com/fXBPc83byv — icho (@ixors) March 6, 2021

Le cuesta mas que la CTM el español aun a Miiko albornoz y estos weones no modulan bien en las preguntas — Carlos (@Carlitrox_2012) March 6, 2021