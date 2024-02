No dan tregua: mira las primeras críticas contra Almirón en Colo Colo

Jorge Almirón estaba viviendo semanas de ensueño en Colo Colo después de arrancar el año invicto y sumar un histórico triunfo en Argentina por Copa Libertadores. Sin embargo O'Higgins le dio un golpe a la realidad del equipo al derrotarlos sin apelaciones, motivo por el que el entrenador comenzó a recibir sus primeras críticas.

El encargado de analizarlo fue Jorge Pellicer, histórico DT chileno que calificó el actuar de Almirón. "Demostró en Rancagua que no tiene conocimiento del medio nacional, porque sino se hubiese ido sobre Bryan Ravello, él no tiene conocimiento del medio nacional y lo va ir adquiriendo. No lo estoy descalificando, hablo de los procesos que se van dando", dijo en D Sports.

Respecto al once llenó de suplentes que paró el DT albo, Pellicer señaló que fue una "exageración, era para modificar la mitad y dejar una estructura, que no cambiara tanto porque el equipo ha tenido la virtud de repetir alineación y eso ganar un funcionamiento". Todo esto fundamentado en el descanso que le dio a todos quienes jugar Copa Libertadores.

Almirón recibió sus primeras críticas.

Otro que se llenó de críticas pero por parte de los hinchas fue Ramiro González, quien continúa sin demostrar porqué llegó a Colo Colo generando el repudio de todos los fanáticos. Algunos lo calificaron como "la peor herencia de Gustavo Quinteros y otros como "un peligro público" para las intenciones del equipo.

Es así como Jorge Almirón recibió sus primeras críticas en Colo Colo a poco días de tener que enfrentar un gran desafío de Copa Libertadores. Los albos se juegan prácticamente la temporada en el Estadio Monumental y les basta solo un empate para poder asegurar presencia en competencias internacionales.