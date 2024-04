¿Ninguneo a los albos? Matías Zaldivia le responde a Arturo Vidal

El pasado lunes, Colo Colo cayó por 2-0 ante Cobreloa en el cierre de la octava fecha del Campeonato Nacional. Con esto los albos suman su segunda derrota consecutiva en lo que va del torneo y de paso se ubica en la décima posición de la tabla de colocaciones, manteníendose a 10 puntos del actual líder, Universidad de Chile. Quien salió a hablar al respecto fue Arturo Vidal.

Tras esta dura derrota, el King lanzó dardos a todos lados, criticando el arbitraje del partido y también a Cobreloa por no salir a buscar el encuentro, pese a que lograron la victoria por 2-0. Por otro lado, se le consultó al jugador de Colo Colo sobre la enorme distancia que tienen actualmente con Universidad de Chile, quienes se posicionan como los líderes del torneo.

Con respecto a esto, Arturo Vidal señaló que, "eso para nosotros no es tema. A la U no la tenemos ni en mente, te lo digo ya. No pensamos en la U. Quedan 22 partidos, son 66 puntos. Mira todo lo que queda". Estas palabras encendieron nuevamente la polémica, donde desde el lado de Universidad de Chile, Matías Zaldivia salió a responderle al King.

Según información entregada por La Tercera, Matías Zaldivia respondió a las palabras del jugador albo, con un ninguneo en contra de Colo Colo. "Sabemos que con respecto a Colo Colo hay gran distancia, pero opino lo mismo, no me fijo en Colo Colo. Hay muchos equipos delante de ellos que no siguen actualmente".

Estas palabras por parte del defensor de Universidad de Chile, podrían provocar una nueva respuesta por parte de Arturo Vidal, quien si bien señala que no están preocupados actualmente, lo cierto es que Colo Colo se está quedando peligrosamente atrás en el Campeonato Nacional, donde como ya lo mencionamos anteriormente, se posicionan en la décima posición.