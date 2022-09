Nicole Moreno reveló íntimos detalles de su pololeo con futbolista

En entrevista con Julio César Rodríguez en el late SLB, la modelo fitness destacó los atributos de su novio y lo feliz que está con su compañía: “Él tiene su empresa, además de ser arquero. Me encanta su historia de vida… Me gusta su manera de cómo hace las cosas, como enfrenta la vida, su perseverancia, como enfrenta cada situación”.

“Yo lo admiro un montón a él, en verdad. Me encanta haber llegado a su vida y él a la mía. Es un chico súper inteligente, súper disciplinado, súper trabajador. De verdad que es un hombre para admirar”, añadió la influencer.

En esa misma línea, Nicole Moreno expresó que Ignacio González “es un deportista muy profesional, de verdad. O sea, se levanta dos o tres horas antes para entrenar, el tema de empresario también. Es como muy cabeza, muy inteligente, y su historia de vida, como él me comentó, en algún momento, de cómo armó su empresa, me llamó mucho la atención porque, de alguna manera, me identifico con él”.

"Si él pudo, si yo pude y puedo seguir haciendo todo esto. ¿Por qué no toda la gente? Él, de verdad que tiene un gran mérito, porque le enseña a cómo invertir a las personas que quizás no tienen los conocimientos suficientes para realizar una transacción, ya sea para invertir o a quienes no tienen su primera propiedad, tiene una tremenda vocación. Me encanta, porque ayuda a los futbolistas y a todo tipo de gente. Es súper apasionado con eso”, concluyó.