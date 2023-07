Nicolás Peric se aburre de Damián Pizarro tras empate de Colo Colo

Nicolás Peric sacó la voz tras la igualdad de Ñublense ante Colo Colo sin goles en Chillán, el ex golero utilizó su vitrina de ESPN para analizar el juego del delantero de los albos que nuevamente no pudo marcar.

El ex futbolista en Equipo F de ESPN Chile dijo : “Es que el chico Pizarro trata, pero si tienes que jugar de espalda… esto no es Pizarro Fútbol Club”, avisó de entrada.

“Todos le tenemos fe, pero ya está. Agrégale más cosas a tu juego, si quieres jugar, apóyate, no te des vuelta por la derecha porque no está funcionando. La jugada del penal es a los tropezones, ¿por qué no se apoya y va a buscar la pared al área?”, complementó sobre el poco juego colectivo de Damián Pizarro.

Peric le da un consejo Pizarro: “Dicen que Colo Colo no genera porque él tiene que hacer jugar, esa es la función del 9 cuando hay un solo 9. Está huérfano, pero si está así, apóyate porque ya no sirve el ‘de a poco’, llevamos meses ya. Cuando entienda que jugar de espalda es tan importante como girarse con la pelota… porque va hacer el gol igual”, remató.

Ahora Pizarro y Colo Colo deben poner todas sus energías en el siguiente duelo del torneo, el rival será Huachipato en el Estadio Monumental, Damián Pizarro asoma nuevamente con titular ante los acereros.