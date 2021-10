Nicolás Peric reveló varias locuras de Marcelo Bielsa en La Roja

El ex arquero Nicolás Peric dio a conocer algunas curiosas situaciones que tuvieron que vivir con el “Loco” en su periodo como técnico de Chile.

Gran impacto causaron recientemente Nicolás Peric y Pablo Contreras al recordar algunas historias vividas junto a Marcelo Bielsa en su paso por La Roja. Ambos ex futbolistas dialogaron con Radio Agricultura y rememoraron notables episodios sucedidos en el periodo del técnico rosarino.

"La primera vez que llama a Jorge Valdivia, no estaba nervioso pero había que conocer a Marcelo Bielsa. Valdivia se pone la indumentaria en la pieza. A las siete tenía que bajar a comer”, comenzó revelando el periodista Francisco Sagredo.

“Sube en el piso seis, se mira al espejo, lo típico que uno hace en el ascensor. Se abre la puerta en el piso cuatro y se sube Marcelo Bielsa. Lo mira y le dice 'Jorge Valdivia'. Se da vuelta y le da la espalda. Esa fue la presentación. Ese era Bielsa", añadió.

"No comía con nosotros en la sala del comedor, se iba a comer a las oficinas de arriba en el segundo piso. Le tenían que llevar el almuerzo allá. No comía con nosotros. Estaba loco. ¿Qué te parece? Yo logré analizarlo", complementó el ex arquero de Rangers.

"Llegan acuerdo en la hacienda de Bielsa que estaba con su abogado. Se dan la mano y listo Bielsa a Chile, era un golazo. Bielsa les dice que está muy agradecido y en gratitud los quiere invitar a cenar esta noche”, complementaron en el espacio “Fanáticos de la Previa” en el citado medio.

“'Los pasamos a buscar a las siete'. En la recepción del hotel, los pasan a buscar, se abre el vehículo y estaba el abogado de Bielsa, el asesor de Bielsa, el ayudante de Bielsa y no estaba Bielsa. Jorge Contador dice 'y Bielsa dónde está'. Le dicen que no viene. Sí, están invitados a comer pero él no viene", revelaron.