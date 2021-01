Nicolás Peric: "Marcelo Bielsa no cambió la mentalidad del futbolista chileno, fue José Sulantay"

El golero de Rangers de Talca analizó la relevancia de ambos entrenadores en Chile.

"No estoy de acuerdo con que Marcelo Bielsa haya cambiado la mentalidad del jugador chileno. Yo creo que quien la cambió fue José Sulantay y que la generación dorada que él llevó en las selecciones menores tuvo la capacidad de hacerlo", aseveró en conversación con LUN.

De todas formas, el portero sí reconoce que el el otro "loco" entregó un mensaje que sus colegas de profesión entendieron a la perfección.

"(Bielsa) nos dejó la percepción de que podíamos jugar sin temor en cualquier cancha. Pero no cambió la mentalidad, ni para mí fue tan importante en mi desarrollo", aclara.

Peric aclara una leyenda: que fue separado por Bielsa por haberse disfrazado de vedetto. "Eso no es verdad, a Bielsa esas cosas no le interesaban. Me lesioné, me costó volver y Marcelo encontró otras opciones para el arco", cerró.