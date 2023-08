Nicolás Peric llama mentiroso a Maximiliano Falcón

Nicolás Peric en su rol de comentarista de ESPN, el ex futbolista fue consultado en el programa Fútbol Show por la actitud que tuvo el Peluca con el Monito Aravena de la UC en el duel ode Copa Chile.

“Escuché las declaraciones y lo que hace Maxi Falcón es mentira. Él va y, primero, lo palmotea a Aravena con la derecha, y después hace como que no hace nada, si la imagen es clara”, parte diciendo el ex golero de Audax.

En esa línea, Peric agrega que “después yo puedo decir lo que quiera, yo te puedo mentir, pero estuviste ahí”, advirtiendo que Falcón “no fue a separar“, aunque aclara que “el primero que llegara a increpar, se iba a llevar tarjeta amarilla”.

“Falcón puede creer que es una persecución contra él, pero en la medida que se gane una amarilla por una buena patada, es bienvenida, porque no Gustavo Quinteros diciéndole que no pegue, es más, lo veo siempre sacándolo del lío para que no lo expulsen”, explicó Peric.

Para finalizar, Peric advierte que Falcón “con Alan Saldivia tuvieron un juego perfecto, pero esto, no tiene necesidad y si es un buen futbolista, pone en tela de juicio su calidad de jugador con estos temas“.