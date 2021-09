Nicolás Peric dispara: “El hincha de Colo Colo extraña a Johnny Herrera”

El ex arquero de Rangers reconoció que con su retiro, y el de Johnny Herrera, el fútbol chileno perdió un aspecto que el hincha disfruta mucho.

Uno de los arqueros más “polémicos” del último tiempo en el fútbol chileno fue el ya retirado Nicolás Peric. Uno que con sus particularidades en la cancha siempre llamaba la atención en los hinchas. Misma situación que Johnny Herrera, que a pesar de que sumaba varios detractores igual su nuevo papel le ha hecho ganarse más respeto.

Por eso mismo, Peric dio una entrevista al Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (Sifup) y destacó la manera en la que ambos veían el fútbol. Condición que les significó ser trascendentes en sus respectivos equipos.

"La transversalidad del hincha, en el caso de Johnny es mucho más notoria, porque yo nunca jugué en un equipo grande. Entonces lo mío, ya era ser reconocido por el hincha del fútbol sin importar color”, comenzó señalando el “Loco”.

“Y lo que dices de Herrera es súper palpable, ahora el hincha de Colo Colo lo extraña, porque no hay condimento, porque no hay emoción, porque no está la disputa con Esteban Paredes”, complementó.

"El romanticismo del fútbol hoy se ha ido perdiendo con el pasar del tiempo, de una u otra forma. El que nosotros dos hoy estemos en los medios, indica que se requiere el romanticismo, que se extraña el romanticismo, que la gente nos escuche, que nos vea, que nos quiera entender”, añadió.

“Siento que en el fútbol hace falta gente como nosotros. Y más adelante también va a faltar Esteban, va a faltar gente con esa capacidad", concluyó.

Ante eso, Herrera señaló que "ese es súper buen punto, el romanticismo y el ser apasionado por tus clubes, por defender a tu gente. Pero yo creo que más allá de los fanáticos, que te conocen dentro de una cancha de fútbol nomás, lo que a mi realmente me llega y yo le encuentro un valor demasiado importante, es el respeto de tus pares, de tus compañeros".

"Por lo menos donde yo estuve, desde Audax Italiano, pasando por la U y por Everton, quizás no hice amigos. Porque para mí “amigo” es una palabra muy especial, pero sí hice muy buenos compañeros en el fútbol, y me gané el respeto con todos mis compañeros”, siguió.

“En Everton los cabros me decían, que si yo no hubiese estado, no habrían conseguido ni sauna, ni buenas concentraciones, ni buenos viajes, ni dos pesos más para el gimnasio”, disparó.

"Yo no tengo problemas con nadie, absolutamente con nadie, con ningún jugador, y con ningún entrenador tampoco. Porque más allá de que nos hubiésemos peleado con alguno, siempre hice las cosas como corresponden", cerró.