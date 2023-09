Nicolás Peric destroza a Marcelo Bielsa: "era petulante"

Nicolás Peric alcanzó a compartir varias veces con Marcelo Bielsa, pues el rosarino lo consideró en un par de ocasiones. Sin embargo, el arquero no tiene los mejores recuerdos del DT y, a solo horas de que vuelva a verse las caras con Chile, lo destrozó revelando una triste historia.

"Era un petulante que trataba mal a los jugadores. Trató mal a las tías de Pinto Durán. Algo que no lo había visto nunca, ver a las tías llorar", comenzó asegurando Peric en el podcast Mediapunta.

Luego, continuó agregando que "un día les dijo que se perdieron 700 dólares de su oficina, cuando las tías todas estas joyas que tiene Pablo, todas los relojes, todas las billeteras estaban siempre en la habitaciones, las tías las guardaban y dejaban en todos lados. Marcelo un día hizo llorar a las tías. Desde la Sub 20, tenía 16 años que conocía a las tías, no las había visto tan acongojadas".

Quizás te pueda interesar: Juan Francisco Rossel de enganche: el 11 de la UC para enfrentar a River Plate

Respecto al trato que tenía con los jugadores, reveló que siempre los veía de manera despectiva y que no compartía con sus dirigidos en el almuerzo.

"¿Por qué sucedía eso? Porque el señor no almorzaba con los jugadores, almorzaba allá en su oficina. Éramos muy poca cosa para almorzar con nosotros", sentenció el exarquero de Audax Italiano.

Finalmente, volvió a recalcar la manera despectiva que tenía Marcelo Bielsa para dirigirse a los futbolistas.

"Después hay otras situaciones. Eso de tratar despectivamente a los jugadores, no me parecía. Eso de ‘discúlpenme, el error no es suyo, es mío por haberlo colocado’. Hoy día se agarró con los uruguayos, porque también les tiró una bombito, ese tipo de situaciones a mí no me gusta. No me gusta su forma de ser", finalizó.