El clásico entre Colo Colo y la Universidad Católica generó reacciones desde todos los sectores y ahora fue el turno de Nicolás Peric. El ex portero se refirió al triunfo de los albos gracias a los dos goles en el minuto 90+6´y 90+11 de Leandro Benegas y Damián Pizarro.

Además de los tres goles en Macul, Nicolás Peric apuntó a dos temas principalmente: por una parte los laterales que celebraron los jugadores de la Universidad Católica y las decisiones de Felipe González en su rol de árbbitro en el clásico disputado en el Monumental.

Nicolás Peric: "para qué hace hueás"

"La pelota tirada de Zampedri, para qué hace hueás. Tenía que haber jugado, las cagó el Toro. No me gustó eso, porque en vez de apaciguar lo que siente el contrario, te dan más ganas de ir hasta la última jugada. Si yo pongo los paños fríos es que no vuelvo loco a mi contrario", indicó el ex portero en Mediapunta.

Eso sí, Fernando Zampedri no fue el único delantero mencionado por Nicolás Peric y agregó que "fue un error y está más que claro. (Alexander) Aravena también hizo lo mismo, muy del fútbol brasileño“, por su gesto de llevar la mano a su oreja mientras festejaba el 0-1 transitorio.

Nicolás Peric: "mira la hueá que hizo"

"Mira la hueá que hizo. Me encanta Zampedri, si lo pudiese nacionalizar, pero eso está de más porque tenía para jugar para adelante, tenía para jugar al fútbol. El gol de la UC es una jugada bien ejecutada, ¿por qué no lo hicieron después? Además, marcan mal en el gol”, complementó el ex portero de Rangers.

Nicolás Peric: "es malo no más", por el desempeño de Felipe González

Ees malo no más, no hueviemos más con esta hueá, porque él no perjudica a nadie. La amarilla está perfecta, el tiempo adicional también”, cerró Nicolás Peric.