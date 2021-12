Nicolás Peranic culpa a la U de acusación en contra de Melipilla

Nicolás Peranic, en conversación exclusiva con RedGol desde Argentina, se refirió a lo que está pasando con Deportes Melipilla. "Es un poco más de lo mismo. Según tengo entendido, sigue siendo la misma denuncia con los mismo argumentos y que hace un tiempo fue descartada por la ANFP y sus entes reguladores".

"Nosotros los jugadores tenemos la tranquilidad de haber defendido a Melipilla dentro del campo de juego, logramos la permanencia ahí. A veces hay cosas que hacen que los campeonatos no se definan en cancha y sea en un escritorio", agregó.

"Hasta el momento no sé cuáles son los argumentos para volver a hacer una denuncia que ya había sido descartada por falta de prueba y juicio de las personas que la hicieron. Es una noticia que molesta, duele, porque uno hizo un esfuerzo todo el año y que por temas extrafutbolísticos se termina resolviendo de otra manera, molesta. Nosotros estamos exentos de lo que pueda suceder, hicimos nuestro trabajo y dejamos a Melipilla en Primera División dentro del campo de juego".

"Creo que sí, la denuncia se hizo previo a jugar un partido de fútbol. Como atajándote si te va mal en el campo de juego, busco otro recurso. Si la tienen tan clara y tienen los argumentos para hacerlo, ¿por qué no lo hicieron antes? Se jactan de fair play, de igualdad de condiciones cuando no puedes esperar a que termine un campeonato, saber cómo te va y ver si haces o no la denuncia. En este tipo de cosas, hasta que no se cambie esta forma de actuar, las cosas seguirán así", recalcó.

"Más allá de todo, de lo que implica jugar en una categoría, se está dejando de lado la parte más importante del fútbol que es la competencia, que hace que esto se mueva. Si las cosas se van a definir en un escritorio, perderá emoción e importancia. Creo que esto fue atajarse antes de tiempo ante los resultados que se dieron en su momento".

