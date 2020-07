El ex Palestino cree que hay muy pocas posibilidades de seguir en el Monumental.

En diálogo con Radio Agricultura, el jugador manifestó que espera poder sumar minutos cuando se reinicie el fútbol y así "demostrar que puedo estar en Colo Colo".

"Y si no, buscar opciones donde ir a jugar y demostrar lo buen jugador que soy. Estoy convencido de que puedo aportar en cualquier equipo donde esté", agregó.

Maturana cree que está prácticamente sentenciada su salida de Colo Colo, reconociendo que "se ve difícil que me renueven, yo creo que imposible. Ni aunque haga 20 goles me van a renovar, pero tengo que demostrar no más y ver si puedo aportar".

Cabe recordar que según La Cuarta, el elenco popular apostará por una fuerte renovación de su plantilla cuando finalice la temporada 2020, en medio de la crisis económica por el coronavirus.

Según la información, los albos dejarían partir a Pablo Mouche, a Juan Manuel Insaurralde y a Julio Barroso, quienes terminan contrato a fin de año.

A ellos se sumaran Darío Melo, Nicolás Maturana y Brayan Véjar.