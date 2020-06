El ex volante de Palestino se sinceró sobre su futuro en el Cacique.

Maturana pasa sus días de cuarentena trabajando en su nueva Pyme de ventas de limones y naranjas a domicilio, igualmente se da el tiempo para pensar en lo que se viene a fin de año.

"A mi me encantaría quedarme en Colo Colo toda la vida, tremendo club, tremenda institución, todos me quieren, los hago reír todo el día, además soy hincha, pero yo sé que es difícil, sé que a fin de año me van a pegar la patada en la raja",

El ex Universidad de Chile no tiene pelos en la lengua: "Imagínate que me querían echar ahora en enero, pero sin finiquitarme y que me fuera libre y sin ni uno. Son momentos complicados. Yo por mí habría agarrado mis cosas, pero yo dije ‘no, por qué me voy a ir si me costó mucho llegar a Colo Colo’", esbozó.

Maturana hizo una evaluación de su desempeño: "Hubo un momento donde me relajé cuando estaba jugando. A mí me pasa eso, pero creo que el momento cuando terminó el año hice una muy buena Copa Libertadores. 12 años en donde Colo Colo no clasificaba a unos octavos de final y yo puse mi granito de arena. Llegó un momento en que cambiaron el sistema de jugar y no jugaba con gente por fuera, entonces se me hizo difícil".