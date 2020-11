El ex Palestino conversó con CDF y confirmó su salida del Monumental.

“Quizás pude haber aportado un poco más al club, pero me voy eternamente agradecido de la gente que trabaja acá, los kinesiólogos y utileros. Llevarme el cariño de ellos es algo inmenso”, afirmó Maturana.

Agradeció por el apoyo de los colocolinos. “Decirle al hincha que muchas gracias por el apoyo, pero yo tenía que ver los intereses de mi carrera y necesito jugar. Voy a estar eternamente hincha de Colo Colo, puedo amar mucho a la institución, pero la verdad es que tengo una carrera corta y necesita aprovechar, ya no me quedan tantos años para seguir jugando”, comentó.

“Él (Gustavo Quinteros) fue bien claro conmigo, que iba a poner a los que estaban bien, quizás había compañeros que estaban mucho mejor y no me pudo dar la oportunidad. Fue claro, me dio la oportunidad en los amistosos y me voy agradecido, fue una persona directa conmigo, no como otros entrenadores. Espero que le vaya muy bien acá en Colo Colo”, argumentó.

Sobre su paso por Colo-Colo, dijo que: “fue un año pésimo, hace ocho meses que no juego y ya no podía aguantar más esto. Uno como jugador también sufre y lo pasa mal en estos momentos. Me voy un poco triste porque quizás pude entregar un poco más a Colo Colo, sobre todo al hincha. Les digo que sigan apoyando, porque mis compañeros van a sacar esto adelante”.