El delantero conversó relajadamente con Jaime Valdés a través de Instagram Live.

Pajarito sigue estando muy activo en redes sociales y esta vez, obligó al ex Palestino a confesarle a su público de Instagram que Johnny Herrera le pegó cuando fueron compañeros en Universidad de Chile:

"El Johnny me pegó por que lo molestaba mucho, me pegó en el jacuzzi. Yo era el único que lo molestaba, se enojó, me agarró y me pegó. Pero teníamos buena relación, así era la de nosotros, leseando y todo. Independiente de todas las cosas que hable, es buena persona, a mí me trató bien en la U”, reveló Maturana.

Valdés no se quedó y ahí y replicó: “Te dejó llorando”, le dijo el volante de La Serena, a lo que el atacante del Popular le contestó “a dónde me dejó llorando, soy mentiroso Pájaro, ese cuento les llegó a ustedes, chamuyero. Pero que chance yo de pegarle, es como tres veces más grande que yo” dijo entre risas.

Valdés nuevamente le mando un misil a Maturana: ¿Por qué besaste el escudo de la U?. Maturana en su estilo le respondió “Pájaro mala leche, te voy a eliminar, te mandó saludos Mario Salas jajaja. Yo soy del Colo, pero hay que reconocer cuando la gente es buena persona y lo tratan bien a uno”.