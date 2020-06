El delantero del Cacique lanzó duros dardos en contra de Blanco y Negro.

En conversación con el CDF, Maturana fue enfático sobre el conflicto por el reajuste de salario debido a la crisis por el coronavirus:

"Yo creo que no se llegó a alguna parte por un tema de intereses, el club no quería llegar a acuerdo con nosotros desde el principio, por eso nos tiraron al frente con la gente y la prensa. Fueron súper inteligentes con el tema de la conferencia de prensa, en la que dicen que nosotros no queremos bajarnos el sueldo, cosa que no era así”.

En esa línea aseguró que “ellos ocuparon las dos caras más visibles, Aníbal (Mosa) y Harold (Mayn-Nicholls), y después dos ídolos del club como (Daniel) Morón y (Marcelo) Espina. No pensamos que iba a pasar eso y sacamos un comunicado respondiendo lo que pensamos que era correcto, pensando que podíamos llegar a un acuerdo. Y no sé llegó porque después el club se salió de la primera propuesta que era quedarse con el 25% de nuestros sueldos”.

Además, Maturana afirmó que se sienten enjuiciados por los hinchas de Colo Colo: “La gente nos condenó mucho porque se vio feo como Blanco y Negro nos dejó parados. Como que nosotros éramos ladrones que queríamos robarle al club y no es así”, señaló.

Para terminar el ex jugador de Palestino concluyó que “a veces la gente condena más a los futbolistas que a otra gente. Por ejemplo, para el Congreso es fácil bajarle el sueldo a la gente en dos días, dejarlos sin trabajo o sin su seguro de cesantía, ¿pero ellos se han bajado el sueldo? ¿Han pensado en la gente que lo necesita? Se podrían bajar el sueldo para ayudar a gente que lo necesita”.