Nicolás Larcamon dio positivo por coronavirus estando en Argentina

El técnico de Curicó Unido, Nicolás Larcamon, dio positivo en un test de Covid-19 y se perderá el partido pendiente ante Universidad Católica.

Desde Curicó Unido expresaron hoy con mucho pesar que su director técnico, Nicolás Larcamon, se encuentra contagiado de coronavirus. Ante eso, el argentino tendrá que hacer cuarentena, pero la realizará en su país natal, ya que se encontraba allá visitando a su familia.

Según la información brindada por el equipo del Maule, Larcamon cruzó la cordillera con autorización del club el pasado martes 3. El estratega se trasladó hasta Buenos Aires para encontrarse con su familia, a la que no veía hace ocho meses producto de la pandemia generada por el masivo contagio de coronavirus a nivel mundial.

El ex adiestrador de Huachipato tenía planificado su regreso para ayer jueves, sin embargo, no contaba con que su examen PCR saldría positivo. Producto de esto, Larcamon no podrá ingresar a Chile hasta que supere el virus, una vez realizada su cuarentena obligatoria y se realice un nuevo PCR, pero que esta vez sea negativo.

"Nuestra institución, se encuentra en permanente contacto con nuestro entrenador y preocupados por su estado de salud, el cual se ha manifestado con síntomas leves. Por otro lado, se ha informando oportunamente a la Comisión Médica de la ANFP todo lo acontecido hasta el momento, cumpliendo con todos los protocolos establecidos por la misma, para estos casos", expresó el club del sur de nuestro país en un comunicado.

"Respecto al plantel profesional, éste regresa a los entrenamientos tal cual estaba planificado este día viernes 6 de Noviembre en el Complejo de Santa Cristina, con vistas a los próximos compromisos ante Universidad Católica y Deportes Iquique, entrenamientos que estarán al mando del cuerpo técnico actual y con la supervisión a distancia de nuestro entrenador, a quien le deseamos una pronta recuperación, esperando este con nosotros a la brevedad posible", concluye la información.