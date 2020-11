El delantero formado en la UC tendrá que seguir esperando para intentar vovler a las canchas.

La pesadilla de Nicolás Castillo en el fútbol parece no tener fin. El delantero chileno tendrá que volver a pasar por quirófano luego de estar todo el año recuperándose de una lesión en el tendón y una trombosis.

Esta sería la quinta oportunidad en que tienen que intervenir al formado en Universidad Católica. Su técnico en el América de México, Miguel Herrera, habló sobre dicha operación: "Tiene que volver a pasar por una cirugía, que esperemos sea muy positiva como los reportes que han entregado los médicos, que han sido muy buenos".

"Piojo" también prefirió no asegurar una fecha para el retorno del nacional a la delantera: "Todavía no hay una fecha exacta para su regreso, decir dos meses, tres meses, cinco meses, nueve meses, no sé, todavía no se puede decir hasta que ellos hagan la operación y terminando esta, puedan determinar algún tiempo".