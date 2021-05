Nicolás Castillo contraataca y le tira sin filtro a Felipe Flores y Colo Colo

El delantero chileno, Nicolás Castillo, volvió a aparecer en las redes tras sus burlas contra Colo Colo por caer 5-1 ante Ñublense.

Como se ha vuelto costumbre, Nicolás Castillo continúa armando polémicas a través de redes sociales. El sábado recién pasado, el atacante del América de México se burló después de que Colo Colo, con un equipo juvenil, cayó goleado ante Ñublense por 5-1. Situación que le valió el repudio del fútbol chileno.

El ex Universidad Católica compartió una mano en alusión a los cinco goles recibidos, junto con un emoji de risas en su cuenta de Twitter. Dicha situación le significó una serie de cuestionamientos, y un compañero de profesión lo criticó duramente. Se trata de Felipe Flores, quien jugó en el “Cacique” hace un tiempo.

Pese a las críticas que ha recibido de distintas partes, Castillo no aprende y ayer volvió a las redes sociales. El jugador, reconocido hincha de la UC, “aclaró” su polémico mensaje del sábado recién pasado. Eso sí, ahora aprovechó para tirarse en picada contra “FF17” y los fanáticos del “Eterno Campeón”.

En su cuenta de Instagram, el jugador, que vive la fase final de la rehabilitación por una trombosis que casi termina su carrera, le dio con todo a Flores. El actual ariete de Barnechea afirmó que al “30” lo expulsaron de las divisiones inferiores albas, a lo que este respondió sin pelos en la lengua.

“A mí no me echaron, a ti sí”, fue el primer dardo que lanzó contra Flores, para después insistir en el punto. “Yo me fui solito, por suerte”, reconoció instantes antes de eliminar el mensaje. Sin embargo, después lo subió nuevamente camuflando el mensaje con un “gracias abuelo”.

Pero no todo quedó ahí, ya que después fue el turno de Colo Colo, sobre quienes nuevamente se burló por ser goleado ante los chillanejos. El futbolista intentó aclarar que el mensaje no iba hacia los jugadores, sino que a los hinchas, destando la ira de los albos. “Cuando escribo contra un equipo es por su gente, no sus jugadores”, lanzó después para volver a borrar el texto y compartir otro donde no puso el ataque directo a los hinchas albos.