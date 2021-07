Nicolás Blandi tuvo una fea despedida en su salida de Colo Colo

Desde Radio ADN detallaron que el ex delantero de Colo Colo se fue en mala de Macul y revelan que no se despidió de nadie en el Monumental.

Tras una larga teleserie, ya se hizo oficial que Nicolás Blandi no es delantero de Colo Colo. Esto después de una larga disputa con la directiva de Blanco y Negro con el delantero argentino que llegó al club con papel de estrella, pero nunca pudo dar el ancho de lo que se esperaba de él.

Por lo mismo, es sabido que la relación entre Blandi y Gustavo Quinteros no fue la mejor, y así quedó demostrado recientemente. Esto por un gesto poco amable que dejó en evidencia el rencor con el que se fue el ex San Lorenzo del Estadio Monumental.

Así, fue el periodista de Radio ADN, Cristian Ávila, quien informó que el ahora ex delantero albo se fue del equipo sin tener siquiera la gentileza de decir adiós.

Te puede interesar: Manuel de Tezanos lamentó salida de Martín Rodríguez de Colo Colo

“Nicolás Blandi ya se fue del estadio Monumental. Agarró todas sus cosas y se fue, pero ahora tiene problemas para viajar a Argentina porque no está fácil. Todo cerrado, incluso me comentaron que no se despidió ni del cuerpo técnico”, reveló Ávila.

De esa manera finaliza el amargo paso de Blandi por el “Cacique”. Así, terminó su vínculo con los albos para fichar por Unión de Santa Fe de Argentina por los próximos 18 meses.

Y la información de Ávila Soto no terminó ahí. Esto porque dio detalles de lo que buscan en el “Eterno Campeón” tras sellar la salida de Blandi. Se trata de un refuerzo de renombre en ataque y el retorno de una leyenda.

“Marcelo Moreno Martins es la carta de gol. De todo el gusto de Gustavo Quinteros, quien lo conoce desde la selección boliviana, para reemplazar a Blandi. El DT no da su brazo a torcer y quiere sí o sí un nueve calado. En Colo Colo se proyectan para el próximo año en Copa Libertadores. Y también piensan en Claudio Bravo”, concluyó.