El delantero de Colo-Colo conversó con el medio Encancha y sacó la voz tras un largo silencio y falta de continuidad en los albos.

"No me había pasado nunca en mi carrera. Creo que fue un poco de todo, a veces por querer estar, uno hace cosas que lo terminan perjudicando, tuve algunas lesiones no muy habituales que hicieron que me pierda muchos entrenamientos y partidos”, indicó Blandi, añadiendo que “nunca me había tocado vivir tantas situaciones difíciles todas juntas“, comenzó diciendo.

“Fue un año difícil para todos. No está bueno victimizarse porque hay muchas personas que la pasaron mal de verdad. Enfocándome en mi persona, fue duro estar tanto tiempo lejos de la familia y también no haber podido jugar y competir por Colo Colo, que es a lo que vine. Creo que esas dos cosas, indudablemente, afectaron”, sostuvo el ex San Lorenzo.

“Por supuesto, me hubiese gustado jugar todos los partidos y haber ayudado más al equipo desde adentro de la cancha. Es lo que todos los jugadores queremos y para lo que trabajamos día a día. Es muy duro estar afuera”, aseveró.

Finalmente, Nicolás Blandi dio a conocer cuál es su objetivo en Colo-Colo: “La verdad es que mi objetivo es triunfar en Colo Colo y que el día que me toque irme, sea de la mejor manera y habiendo dejado un buen recuerdo. No siempre se puede, pero trabajo para eso y es lo que quiero”, afirmó.

“El mensaje para el hincha es que agradezco mucho todo el apoyo que me dieron y le dieron al equipo, y que nos siguen dando. Eso me da fuerzas y a todos mis compañeros para esforzarnos al máximo por el club y el equipo. Ojalá las colocolinas y colocolinos puedan festejar muchos triunfos este año y si puedo ayudar con goles mucho mejor”, sentenció el delantero.