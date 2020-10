Nicolás Blandi le pone freno a las críticas: "Llegué en una situación compleja"

Nicolás Blandi se refirió a las críticas que ha generado su lamentable desempeño en Colo-Colo, y afirmó que “no me considero en deuda”.

El delantero argentino llegó el 10 de enero a Colo-Colo, y sus números ilusionaron de inmediato a los hinchas del Eterno Campeón. Sin embargo, en la práctica ha sido todo lo contrario. Blandi ha disputado 12 encuentros y ha marcado solo en dos oportunidades.

Por ende, el ex San Lorenzo ha sido víctima de una lluvia de críticas en redes sociales, e incluso algunos fanáticos han pedido su salida del Cacique. Así, el ariete se defendió hoy en conferencia de prensa.

"No me considero en deuda porque desde el primer día que llegué me he brindado al cien por ciento como profesional. Me tocó estallido social, pandemia, lesiones y no me permitieron rendir de la mejor manera", comenzó señalando.

"Yo elegí estar en Colo Colo y salir de la zona de confort en la que estaba. Si las cosas no se dieron de la mejor manera hasta ahora, con compromiso y trabajo se van a dar. Estoy tranquilo", complementó.

Con una mirada esperanzada del futuro, Blandi admite que está "contento de estar en Colo Colo. No tengo duda de que las cosas se van a dar como yo las soñé cuando elegí venir a acá. Trabajo mucho día a día y estoy seguro que las cosas me van a salir bien".

Con respecto a su compañero de labores en delantera, Esteban Paredes, el atacante indicó que "para mi es un privilegio compartir club con Esteban Paredes, trato de aprender de él y obviamente eso lleva a exigirme y dar más cada día. Es una lucha sana, nadie puede discutir ni dudar de sus condiciones".

“Los partidos que no estuve convocado fue porque arrastré diferentes molestias físicas. Siempre que estuve en condiciones, entrené a la par del grupo y fui citado”, finalizó.

Puedes revisar la conferencia de prensa completa a continuación: