Nicolás Blandi será baja en su primer partido por Unión de Santa Fe

Nicolás Blandi, ex delantero de Colo Colo, que salió del club Popular en medio de críticas de los hinchas albos por el bajo rendimiento y el alto costo de su estadía en Pedreros.

El entrenador Juan Manuel Azconzábal tendrá la baja de Nicolás Blandi quien no estará a disposición para ponerse a punto físicamente tras llegar desde Chile y cumplir con el aislamiento por el Covid-19. "No puedo confirmar si viajaré para el partido del viernes, pero creería que no, porque haremos un trabajo para ponerme en condiciones óptimas. A partir de ahí, sí quedar a disposición del técnico", expresó esta semana en su primera conferencia de prensa como jugador de Unión.

Ya con la Confirmación y oficialización de Nicolás Blandi.



Una vez que este en condiciones físicas:



Consideras que debe ser titular?



Debe esperar su oportunidad?



Que delantera armarias?



Los leemos

CAMPEONATO NACIONAL - FECHA 16

Viernes 13 de agosto

Audax Italiano vs. Santiago Wanderers. 19:00 horas. Estadio El Teniente.

Sábado 14 de agosto

Deportes Antofagasta vs. O'Higgins. 11:30 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

Deportes La Serena vs. Unión La Calera. 14:00 horas. Estadio La Portada.

Unión Española vs. Colo Colo. 16:30 horas. Estadio Santa Laura.

Everton vs. Deportes Melipilla. 19:00 horas. Estadio Sausalito.

Domingo 15 de agosto

Palestino vs. Curicó Unido. 14:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Universidad de Chile vs. Cobresal. 16:30 horas. Estadio El Teniente.

Huachipato vs. Universidad Católica. 19:00 horas. Estadio CAP Acero.

Club libre: Ñublense.