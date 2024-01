Nico Peric revela que Joaquín Montecinos jugará en un grande de Chile

En su momento Joaquín Montecinos fue apuntado para ser un nombre fijo en las formaciones de la selección chilena, sin embargo tras su partida a México no pudo destacar pasando sin pena ni gloria. Es por esto mismo que el veloz futbolista quiere retornar al fútbol chileno para retomar su mejor versión.

Todo se dio en el programa F Show de ESPN, donde el delantero estuvo conversando sobre su futuro equipo. Fue ahí cuando Nicolás Peric le lanzó la bomba, diciéndole que "es de esperar que llegues luego ya que este equipo va a hacer la pretemporada a Montevideo". Esto impactó a todos, pues es Colo Colo el equipo que parte a tierras charrúas a preparar el año.

En ese mismo sentido, Montecinos respondió bajándole un poco el perfil a la situación pero dejando todo abierto. "No veo la liga chilena como algo malo. Hay que buscar siempre la manera de competir. No me gusta decir si me llamaron o no, pero en las próximas semanas podrían haber novedades", aseguró.

Joaquín Montecinos podría llegar a Colo Colo.

Respecto a su situación en México, el ex seleccionado nacional recalcó que están barajando las mejores opciones. "Estoy con contrato vigente en Xolos, pero ahora estoy a préstamo en Querétaro. Pero ambos son los mismos dueños y ahora buscamos una alternativa conveniente", dijo sobre su futuro.

Es así como Nicolás Peric reveló el que podría ser el futuro equipo de Joaquín Montecinos, interesante jugador que no pudo replicar en México lo realizado en Chile. Es por esto que quiere retornar al país para relanzar su carrera y mostrar todas sus cualidades, esto con el objetivo de volver a ser opción en La Roja.