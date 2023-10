En Brasil no lo están pasando muy bien, ya que no solo tuvieron un amargo empate en condición de local ante Venezuela, algo completamente impensado, sino que además en los últimos días sus jugadores han estado rodeados de distintas polémicas, sobre todo una de sus más grandes figuras, Neymar.

En primer instancia, el astro brasileño fue acusado de una indisciplina junto a su compañero de selección Vinicius Junior, ya que habrían organizado una fiesta en la previa del duelo ante Venezuela, rompiendo así la concentración y también los códigos que se deben seguir en la antesala de un partido de selección.

A esto se suma una nueva arista, ya que después del complicado empate ante el cuadro cafetero y según relata el medio brasileño Lance, Neymar dentro de su molestia por el encuentro se habría cruzado con el presidente de la federación de su país, donde tuvo un fuerte encontrón, junto con un complicado cruce de palabras.

En ese sentido, el periodista José Carlos Araújo, quien estuvo presente al momento de los hechos, relató lo sucedido. "Estaba maldiciendo y se cruzó con él. Le dijo que se fuera de ese lugar y que hijo de esto e hijo de aquello", relató el comentarista, dando a entender que el delantero habría insultado al directivo.

Pero esto no se detiene ahí, sino que además, Neymar también habría puesto en duda su viaje a Montevideo para enfrentar a la selección de Uruguay. Sin dudas lo que sería una baja sensible y un acto de indisciplina aun mayor, que podría traer grandes consecuencias no solo al jugador, sino que al combinado en general.