Neymar reveló que Qatar 2022 será su último Mundial por vital motivo

El delantero del PSG, Neymar, reconoció el motivo por el cual piensa defender la camiseta de Brasil solo hasta el próximo Mundial de Qatar 2022.

Este domingo Brasil dejó escapar sus primeros puntos en las Eliminatorias Sudamericanas tras empatar sin goles con Colombia en Barranquilla. Duelo donde Neymar y compañía no pudieron batir el arco colombiano para llevarse una nueva victoria rumbo a Qatar 2022.

Y fue precisamente el astro brasileño quien en la previa sorprendió con sus declaraciones. Esto porque dio a conocer que podría estar jugando sus últimos partidos en las clasificatorias, ya que no tiene considerado seguir en la actividad más allá del Mundial.

"Creo que Qatar es mi última Copa del Mundo. La encaro como la última, porque no sé si voy a tener la fortaleza mental de lidiar con el fútbol", reconoció en conversación con DAZN.

"Voy a hacer todo para llegar bien, para ganar con mi país, para cumplir mi mayor sueño desde pequeño y espero poder conseguirlo", complementó el astro del Paris Saint-Germain.

Ney también tuvo palabras para recordar su dura lesión en el Mundial de Brasil 2014 donde, precisamente enfrentando a Colombia, Camilo Zúñiga le entró con todo. Sobre lo cual reconoció que “no podía mover las piernas, no tenía fuerzas para levantarme. No podía”, señaló.

"Fue de los peores momentos de mi carrera. Me estropeó el sueño de jugar un Mundial, jugar la semifinal, la final... No podía mover los pies. Me puse a llorar desesperadamente", recordó.

"Me llevaron al hospital, me examinaron y el médico me dijo: 'tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieres' y le dije, 'dame la mala'. Y dijo: 'estás fuera del Mundial'. Yo llorando le dije, '¿Cuál es la buena?', a lo que él me dijo, 'si hubiera sido 2 cm al lado, no volverías a caminar'", concluyó.