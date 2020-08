El ex golero trasandino analizó la posible llegada del formado en Colo-Colo.

El ex arquero de Real Betis y también campeón del mundo con Argentina en 1986, Nery Pumpido, aprobó el eventual fichaje del chileno Claudio Bravo en el club español, dirigido actualmente por Manuel Pellegrini.

"Es un gran arquero, tiene muchas condiciones y está muy bien en la selección, pero no lo he visto en el último tiempo", dijo el ex meta en conversación con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa.

"Creo que Bravo puede jugar en cualquier lugar del mundo, ya lo demostró, en Inglaterra, en la selección chilena y tiene todas las condiciones para triunfar en cualquier lugar", complementó.