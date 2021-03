Nelson Tapia hace incendiaria denuncia sobre Cobreloa

El actual entrenador de Guayaquil Sport de Ecuador, se refirió a la crisis que arrastra el elenco de Calama, luego que Patricio Galaz, director deportivo del club, denunciara públicamente irregularidades de la directiva.

"Tienen que salir todos, no sólo tres. Los demás son iguales, los conocemos. No cambiarán. Mejoran pero no cambian, ley de la vida", posteó más tarde. "Todos los corruptos, fuera", agregó después.

El ex golero obtuvo dos títulos con los Naranjas y no olvida al equipo que fe considerado como el 4° grande del fútbol chileno.

El mundialista con la Roja apuntó al mismo representante que denunció Galaz, con el agregado de su vinculación con un conocido ex presidente del cuadro naranja.

"Sólo para que se hagan una idea. Sergio Morales lleva jugadores a Cobreloa desde el 2004 (16). Con ese negocio compraron Coquimbo (Unido) con (Augusto) González, presidente. Sí, es el mismo de Codelco", sentenció Tapia Ríos.

«Una consulta, ¿ya renunciaron los dirigentes corruptos de Cobreloa?», expresó el ex portero en sus redes sociales.