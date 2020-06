El exitoso DT estuvo a detalles de llegar al Estadio Monumental.

El 20 de abril de 2020, Don Nelson Bonifacio casi se sienta en la banca de Pedreros, todo pasó cuando renunció Hugo Tocalli.

"Cuando se fue Tocalli estuve cerca, pero hubo cambio de presidente (Ruiz-Tagle por Guillermo Mackenna). Problema de ellos, porque tendrían dos o tres copas más", confesó el ex DT de Selección Chilena en diálogo con Radio Cooperativa en el año 2012.

El argentino se fue porque sintió que no había convencido a la gente de Colo Colo: "Siempre me di cuenta que era resistido por la gente, era como que estaban disconformes", dijo a Dale Albo.

"Tanto Gabriel (Ruiz-Tagle), y toda la comisión (Luis) Baquedano, todos, tenían una preocupación muy grande. Si perdíamos ese partido (ganó 3-1 a Ñublense en el Monumental el 27/09) y el siguiente con la U (venció 1-0 en Pedrero el 03/10), quedábamos en zona de descenso. Estábamos todos muy preocupados. Te das cuenta cuando las caritas miran de una forma, o miran de otra", confesó Tocalli.

El argentino tenía claro que si no vencía a Ñublense y a la U tenía que dar un paso al costado: "Sabía que no podía seguir haciéndolo mal, seguir por caprichoso y cobrar el dinero. Decir que algún dirigente me dijo algo, no, en ningún momento me dijeron nada y los jugadores todo lo contrario, tuvieron un apoyo. Hasta en un algún momento se mencionaba que venía Acosta de técnico, que los dirigentes habían hablado con él".

"Había mil versiones, yo nunca perdí la cabeza, no enloquecí en ese momento muy difícil que vivíamos en Colo Colo, fue de la misma forma en el trato. Se ganó ese partido, el clásico y no paramos más hasta salir campeón en la cancha de Unión Española contra Católica, que fue una satisfacción muy grande", concluyó.