“Necesito pedir perdón”: El emotivo mensaje que publicó Rodrigo Holgado tras volver a jugar

Rodrigo Holgado regresó al fútbol tras participar de un lamentable accidente de tránsito. La familia del hombre que murió respondió con una carta.

El delantero de Audax Italiano, Rodrigo Holgado, volvió este sábado a jugar fútbol tras verse involucrado en un trágico accidente vehicular. El ariete argentino se mantuvo en prisión preventiva el pasado 28 de abril, después de chocar mientras conducía en estado de ebriedad, lo que terminó con una víctima fatal.

Mientras dura la investigación, Holgado mantiene un arresto domiciliario nocturno, y su defensa se ha enfocado en evitar la cárcel. Así, en medio del procedimiento judicial, el delantero de los Tanos fue citado para volver a la actividad, y al minuto 73 ingresó por Jesús Ramírez en el empate 0-0 ante Curicó Unido este sábado.

Y tras regresar a disputar un encuentro oficial con la camiseta verde de los floridanos, el artillero utilizó su cuenta de Instagram para publicar un sentido mensaje.

“Soy consciente de mis errores y del daño que he causado, y aunque no existen palabras ni actos suficientes para reparar el daño causado, quiero y necesito pedir perdón”, comenzó escribiendo Holgado.

Después, agregó que “quiero además agradecer a mi familia y amigos por estar siempre apoyándome y en especial al club Audax Italiano y a su gente, por entender que las personas nos equivocamos y por brindarme una mano cuando más la he necesitado”.

“Aunque entiendo su rabia y dolor, jamás me voy a cansar de pedir perdón a la familia que he lastimado”, finalizó.

Sin embargo, la familia de Jorge Silva, el hombre de 60 que falleció tras ser colisionado por Holgado, también se refirió al regreso del jugador itálico. Por medio de una carta que fue emitida por la Fundación Emilia.

“El mayor dolor es la injusticia que se ve reflejada en el proceso, ya que mientras el imputado Rodrigo Holgado recibe beneficio tras beneficio, hasta casi nos hace sentir que el culpable de todo esto fue mi padre por cumplir con su turno laboral, regresar en moto y ser impactado por un jugador de fútbol que conducía en estado de ebriedad”, inicia el texto.

Esta es la carta que emitió la familia del motociclista de 60 años, Jorge Silva:

“Yo estuve cinco meses sin poder salir libremente de mi hogar debido a la cuarentena y no he cometido ningún delito. Actualmente debo estar a las 11 de la noche dentro de mi hogar y no he cometido ningún delito. Entonces, ¿cómo me pueden decir que lo que tiene impuesto Holgado es una medida cautelar? La última vez que vi a mi padre fueron 2 meses antes de su fallecimiento para evitar contagiarlo por trabajar en una de las comunas donde se habían activado los primeros focos de contagio. Sin embargo, después de cinco meses del fallecimiento, no he podido llevar flores ni visitarlo al cementerio, y este señor puede ir a jugar fútbol porque 'tiene un contrato que cumplir, siento que esto no es una actividad de primera necesidad'”.

“Todo esto nos hace sentir, creer y pensar que realmente las leyes solo son para las personas comunes y no funcionan para los famosos o con dinero, y que el causante de la muerte de mi padre no recibirá ninguna sanción. Al contrario, seguirá como cualquier persona que le tocó vivir esta pandemia y debió adecuarse a hacer teletrabajo mientras se encontraba en cuarentena y toque de queda para luego regresar a su lugar de trabajo sin ninguna novedad”