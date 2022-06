Natalia Valdebenito le cae con todo a Mauricio Pinilla

El ex delantero de Universidad de Chile y La Roja fue uno de los temas más comentados en las redes sociales, luego de criticar la propuesta del Gobierno que busca erradicar las armas que están en manos de la población civil.

“Qué estupidez eso de querer eliminar las armas a los que las poseemos por deporte, legítima defensa y de manera legal”, publicó Pinilla en su cuenta de Twitter.

“Dejamos el país en manos y armas de los delincuentes de manera ilegal", reclamó Mauricio Pinilla etiquetando directamente a autoridades de Gobierno como el propio Gabriel Boric, la ministra del Interior, Izkia Siches, y el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson.

Natalia Valdebenito se dio un minuto para hablar sobre las polémicas palabras de Mauricio Pinilla con respecto a la prohibición de armas en nuestro país.

A raíz de esta situación, la comediante escribió esta publicación: “Yo me quedo con la Pinilla buena. La que mete goles y vota Apruebo. La que escribió un libro y es científica. La que no tiene más armas que su talento”, haciendo alusión a la jugadora de la Universidad de Chile, Fernanda Pinilla.

“El otro no me interesa. APRUEBO”, sentenció Valdebenito a través de Twitter.

Yo me quedo con la Pinilla buena. La que mete goles y vota Apruebo. La que escribió un libro y es científica. La que no tiene más armas que su talento. El otro no me interesa.

¡APRUEBO! 💚