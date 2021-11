¡Nadie se salva! El entrenador de fútbol fue víctima de una encerrona en la comuna de Pudahuel, donde le robaron un auto recién comprado.

El hecho fue la noche de este jueves en Vespucio con la Ruta 68, cuando el actual DT de Santiago Wanderers regresaba a la costa luego de viajar a Rancagua para comprar un Mercedes Benz.

"Se cruzó un vehículo adelante, muy agresivos los chicos jóvenes, unos cinco. Me encañonaron con armas. Dos abrieron la puerta, me sacaron a tirones y me tiraron al suelo, entre dos o tres me quitaron una cadena", dijo el estratgea en declaraciones recogidas por el Diario de Cooperativa.

"No alcancé a guardar nada, ni el celular ni nada. Se fueron en él auto. Afortunadamente no pasó nada, así que pude disfrutar el auto una hora y media aproximadamente", agregó el entrenador.

Además del vehículo, a Garcés le robaron el celular y una gargantilla de oro.

El preparador físico de Wanderers Wilson Cornejo llegó al rescate del técnico que se trasladó hasta la N°26 Comisaría de Pudahuel para dejar constancia del robo.

Allí Carabineros detalló el incidente: "Por la autopista Américo Vespucio de sur a norte y al llegar a la ruta 68 es interceptado por un vehículo de color blanco, del cual descienden alrededor de cinco individuos, los cuales aparentemente prevenidos de armas de fuego, lo obligan a descender del vehículo y posteriormente abordan dicho móvil y huyen del lugar en dirección desconocida".

"La víctima afortunadamente no se encuentra lesionada y Carabineros se encuentra realizando todas las diligencias con la finalidad de poder dar con el paradero de los antisociales", agregaron.

