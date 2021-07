"Muy arrogante": Neymar y Perú se tiraron sin filtro contra Roberto Tobar

El crack brasileño hizo pebre al árbitro chileno, Roberto Tobar, tras su desempeño dirigiendo la semifinal de la Copa América entre Brasil y Perú.

Roberto Tobar fue el encargado de arbitrar la semifinal de la Copa América 2021 que animaron Brasil y Perú ayer. Y enfrentó algunas situaciones polémicas, como la mano que reclamaron los peruanos por una mano de Thiago Silva que no fue revisada.

Pero no tan solo los "visitantes" se molestaron con el trabajo realizado por el juez FIFA. Esto porque también el dueño de casa, encabezado por su máxima figura, Neymar, se tiró sin filtro en la entrevista post partido contra el referí chileno.

“Fue falto de respeto con todos los jugadores, la forma en que les habla en el campo a los jugadores. Desde el primer minuto, donde fui a conversar con él fue muy arrogante. Todo el mundo está hablando de eso”, comenzó disparando el ariete del Paris Saint Germain.

De igual manera, agregó que no tiene nada que ver con su trabajo. “La forma en la que arbitró puede acertar o no, es parte, como los jugadores también podemos acertar o no. Pero la arrogancia que mostró… No puede ser un árbitro de semifinales de Copa América”, tiró sin filtro.

Con respecto a su equipo, el ex Barcelona tuvo palabras para el autor del gol ante Chile y Perú. “Paquetá es un gran jugador, viene creciendo en cada partido, en cada juego por la selección. Hizo una gran temporada en su club y ha demostrado que puede ser importante para Brasil”, añadió.

Para finalizar, dejó en claro cual es su preferencia para la final de la Copa América. “Quiero jugar con Argentina, tengo amigos ahí la final la gana Brasil (ríe)”, lanzó para concluir.

Pero no todo quedó ahí. Esto debido a que tanto el arquero peruano, Pedro Gallesse, como el entrenador, Ricardo Gareca, tuvieron graves acusaciones contra el chileno. Esto, porque afirmaron que el juez chileno habría insultado a los jugadores peruanos.

Ricardo Gareca revela que el árbitro chileno Roberto Tobar maltrató a los jugadores de la selección peruana ante Brasil #CopaAmerica2021 @elpopular_pe pic.twitter.com/acZl3yOnPa — Abraham Alvarado R (@AbrahamAlv11) July 6, 2021